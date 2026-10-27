Kayseri'de gençler taekwondo il birinciliği 100'e yakın sporcuyla sona erdi - Son Dakika
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Kayseri'de gençler taekwondo il birinciliği 100'e yakın sporcuyla sona erdi

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Kayseri\'de gençler taekwondo il birinciliği 100\'e yakın sporcuyla sona erdi
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Kayseri'de 29 Ekim Gençler Taekwondo İl Birinciliği, 20'nin üzerinde kulüpten 100'e yakın sporcunun katılımıyla Hacılar Spor Salonu'nda tamamlandı. Taekwondo İl Temsilcisi Özben Şimşek derece yapanları kutladı; hakem Fatih Güçlü'ye plaket verildi.

Kayseri'de düzenlenen 29 Ekim Gençler Taekwondo İl Birinciliği'nde onlarca sporcu ter döktü.

Taekwondo İl Temsilciliği'nin 2026 faaliyet programında yer alan 29 Ekim Gençler Taekwondo il Birinciliği tamamlandı. 20'nin üzerinde kulüp ve 100'e yakın sporcunun katılımı ile Hacılar Spor Salonu'nda birbirinden çekişmeli müsabakalar yapıldı. Taekwondo İl Temsilcisi Özben Şimşek, şampiyonaya katılan kulüplere ve sporculara teşekkür etti. Şimşek; "Derece yapan sporcuları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 103. yılını kutluyor, nice 103 yıllara diyoruz" dedi. Şampiyonada Ümitler Türkiye Şampiyonu olan milli sporcu Nuri Şerbetçi ve hocası Kadir Şerbetçi Avrupa Şampiyonası'nda milli takım adına Türkiye'yi ve Kayseri'yi temsil hakkı kazanmalarından dolayı tebrik edildi. 5 yıldır Kayseri İl Taekwondo hakem komite başkan yardımcılığı yapan başarılı hakem Fatih Güçlü'ye de plaket takdim edildi. Kategorilerinde birincilik elde eden sporcular ise şu şekilde;

Bayanlarda Sudenaz Süner (42 Kg), Nurcan Dokan (44 Kg), Asiye Çifçi (46 kg), Meleknur Taşdelen (49 Kg), Tuğba Ordankaya (52 Kg), Fatmanur Koçak (55 Kg), Elif Akman (59 Kg), Gamze Dalkılıç (63 Kg), Ecrin Ocak (68 Kg), Erkeklerde İshak Meriç Dinç (48 Kg), Kazım Edis (51 Kg), Adem Talha Şahin (55 Kg), Dorukhan Ege Samur (59 Kg), Yunus Emre Bakadur (63 Kg), Yusuf Ulaş Aydoğdu (68 Kg), Atalay İltar (73 Kg), Ahmet Furkan (+78 Kg), Yiğit Tuna Tunç (+78 Kg)

Kaynak: İHA
Hacılar29 EkimKayseriSporSon Dakika

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