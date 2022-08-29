Kayseri'de görme engelliler satranç turnuvası madalya töreni yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de görme engelliler satranç turnuvası madalya töreni yapıldı

29.08.2022 19:02
Kayseri'de görme engelliler satranç turnuvası madalya töreni yapıldı

Kayseri'de görme engelli sporculara yönelik düzenlenen "Ulusal 100. Yıl Zafer Satranç Şampiyonası"nın madalya töreni gerçekleştirildi.

Kayseri'de görme engelli sporculara yönelik düzenlenen "Ulusal 100. Yıl Zafer Satranç Şampiyonası"nın madalya töreni gerçekleştirildi.

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen görme engelli sporcuların yarıştığı satranç turnuvasında dereceye girenler için Ferdi Sporlar Merkezi'nde tören düzenlendi.

Programa katılan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, fırsat oldukça Türkiye'nin her coğrafyasına gitmeye gayret ettiklerini, bugün de Kayseri'de bulunmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Kayseri'de federasyonun il temsilciliği tarafından önemli bir satranç turnuvası düzenlendiğini, bu gibi faaliyetleri 81 ile yaymak için gayret gösterdiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Fırsat buldukça bütün illere gitmeye çalışıyoruz. Görme engelli sporunu 81 ilimize yaygınlaştırarak bu faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Kayseri bizim için çok önemli bir il. Kayseri sporun her branşında olduğunu gibi engelli sporunda da Türkiye'de merkez haline gelmiş bir şehir. Evden dışarı çıkamayan görme engelli kardeşlerimizi evden çıkarıp spor tesislerine getirmek için enerji harcıyoruz. Bunu da zevk alarak, mutlu olarak yapıyoruz. 8 branşımız var. Paralimpik bir federasyonuz çok güzel yarınlar bizi bekliyor diye düşünüyorum."

Konuşmaların ardından dereceye giren 10 sporcuya madalyalarını Ayhan Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Başkanı Ümmet Ekici takdim etti.

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Kaynak: AA

Ayhan Yıldırım, Türkiye, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'de görme engelliler satranç turnuvası madalya töreni yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de görme engelliler satranç turnuvası madalya töreni yapıldı - Son Dakika
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