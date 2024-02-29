Kayseri\'de \'Kar Fırtınaları Valilik Kupası\' kayak yarışmaları düzenlendi

Kayseri Valiliği öncülüğünde bu yıl ilki düzenlenen 'Kar Fırtınaları Valilik Kupası' kayak yarışmaları final müsabakaları 400 gencin katılımıyla yapıldı.
Erciyes Hacılar Kapı'da 300'e yakın sporcunun katıldığı final müsabakalarının ardından yarışmayı kazananlar belli oldu. Düzenlenen ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, uluslararası yarışmalarda başarılı olunması için çalışmaların süreceğini aktararak; "Valimiz himayelerinde başlatılan 'Kar Fırtınaları' projesinin ilkini gerçekleştirilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 400'e yakın sporcuyla başta teşvik olmak üzere .çeşitli kategorilerinde yapmış olduğumuz Kayseri'nin belki de ilk büyük organizasyonunu bugün gerçekleştiriyoruz. Kayseri'nin sembolü dağcılıktır, kış sporlarıdır. Bu vesileyle başta kış sporlarında valimizin proje talimatıyla birlikte antrenör arkadaşlarımızın başta birçok semtteki dezavantajlı gençlerimizi kış sporlarına kazandırmak üzere başlatmış bulunduğumuz çalışmalarda bugün 100'leri geçen sporcu altyapısına kavuştuk. Bu vesileyle amacımız tabi ki burada önemli olan altyapı sporuyla birlikte başta olimpik spor yarışmalarında başarılı olmaları adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tohum sporcular olarak sporcularımızı yetiştireceğiz. İnşallah uluslararası arenalarında da 'Kar Fırtınaları'mız çok hızlı bir gelişimle önümüzdeki yıllarda al bayrağımızı göndere çektirecektir. İnşallah bunun da mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız" dedi.
"Kayağı en iyi yapması gereken Kayseri'nin kendi çocukları"
Programa katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, sporcular arasından şampiyonlar çıkacağını ifade ederek; "Özellikle bu projeyi çok önemli buluyorum. İl müdürümüz böyle bir projeyi yapmak istediklerini bana söylediği andan itibaren gerçekten büyük bir heyecan yaşadım. Aslında biz Kayseri'de büyük bir spor seferberliği başlattık. Hem gençlik spor müdürlüğümüzün tesislerinde hem de ERVA Spor Okulları'nda 'her mahalleye bir spor okulu açacağız' diye başlattığımız kampanyayla 6 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Ama Kayseri'nin simgesi kış sporları, kayak. Bu kayağı en iyi yapması gereken Kayseri'nin kendi çocukları. Buradan şampiyonlar çıkartacağız. Buradan disiplinli, ahlaklı ve Türkiye'yi temsil eden iyi sporcular çıkartacağız. Bunları antrenörlerimiz sayesinde, öğrencilerin peşini bırakmayan, onları bu işe teşvik eden veliler sayesinde başaracağız. Bu daha başlangıç. Önümüzdeki sene gençlik spor müdürümüz bize ne sürprizler geliştirecek, bambaşka bir noktaya taşıyacak. Ama Kayseri'nin 'Kar Fırtınaları'nı en kısa sürede uluslararası yarışmalarında göreceğiz diye ümit ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından çeşitli kategorilerde dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından takdim edildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri'de 'Kar Fırtınaları Valilik Kupası' kayak yarışmaları düzenlendi - Son Dakika
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısında emeklilerin serzenişlerine değindi. Bahçeli, emeklilerin çağrılarının haksız olmadığını belirterek, gerekli iyileştirmelerin cömertçe yapılacağını söyledi. Ayrıca, enflasyonla mücadele başarılı olacak ve fiyat ile finansal istikrar Türkiye ekonomisinin zincirlerini kıracaktır.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, haklarına yapılan ihanet haberlerine acımadı.
Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, 31 Mart yerel seçim öncesi sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına isyan ederek "Bayraklara harcanan parayla deprem bölgesindeki eksikler tamamlansın" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maçta, Onuachu'nun kolunda ezilme ve kısmi kırık olduğu tespit edildi. Bordo-mavililer yayınladıkları bir videoyla hem sakatlığı açıkladı hem de gönderme yaptı.
2017 yılında Müge Anlı'nın programına konuk olan Kazım Şehirali'nin hayatı Tuzla Belediyesi'nin desteğiyle değişti. Bugün ekibini Tuzla'ya gönderen Anlı, Kazım'ın yaşadığı evi ve belediye ekiplerinin verdiği hizmetleri görünce mest oldu. Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya teşekkür eden Anlı, "Biz de Tuzla'ya taşınalım. Keşke bizim de orada evimiz olsa" dedi. Müge Anlı, 2017 yılında programına konuk olan Kazım Şehirali isimli gencin hayatını değiştirdi.
AK Parti Aydın mitinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe hevesinde olanlar varsa karşılaşacakları en hafif gerçek 15 Temmuz olacaktır. Milletiyle, ordusuyla, duruşuyla artık bambaşka bir Türkiye var. Artık bu milletin, kendi iradesini hiçe sayanlara tahammülü kalmamıştır" dedi.
Türkiye'nin dev süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt'ün iflas etmesinin ardından küresel kriz bir firmaya daha bayrak çektirdi. Bursa İnegöl'de 4000 metrekarelik tesis içinde faaliyet gösteren ve 34 ülkeye ihracat yapan tekstil devi Armes Home, ekonomik zorluklarla karşılaşarak konkordato ilan etti.
Türk Polis Teşkilatı'nın şeffaflığını artırmak için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılında polis memurlarına yaka kamerası takılacağını duyurdu. Yaka kamerası, polis ile vatandaş arasındaki konuşmaları kayıt altına alacak ve görüntüler merkezden izlenebilecek. Ayrıca, yüz tanıma sistemi sayesinde şüpheliye anında müdahale edilebilecek. Bu uygulama ile asılsız iddialar ve iftiralar ortadan kalkacak.
Son dönemde Türkiye'de et fiyatlarında yaşanan artış hız kesmeden devam ederken, yaşanan fiyat artışları Rekabet Kurumu'nu da harekete geçirdi. 11 firmanın bir olup fiyatları artırdığını tespit eden Rekabet Kurumu, bu firmalara ulaşarak cezai işlem uyguladı. Gelişmeyle ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Bunu öyle bir anda yaptılar ki sanki sistemi tıkamak için, 1 ay kaldı seçime. Et, piyasanın dengesini bozuyor" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?