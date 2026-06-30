Kayseri'de Mas Güreşi Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Kayseri'de Mas Güreşi Şampiyonası Başladı

30.06.2026 15:22
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Minikler ve yıldızlar için Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Kayseri'de 646 sporcuyla başladı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu organizasyonunda düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Kayseri'de başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 21 ilden 646 sporcu katıldı. Müsabakalarda, 12-13 yaş minikler ile 14-15 yaş yıldızlar kategorisinde sporcular mücadele ediyor.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Mas Güreşi Asbaşkanı Zekeriya Hopur, AA muhabirine, 2026 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şampiyonanın başarıyla devam ettiğini belirten Hopur, şunları kaydetti:

"Dün teknik toplantıları gerçekleştirdik ve bugün itibarıyla müsabakalarımıza başladık. Perşembe günü de inşallah final ve ödül törenleriyle bu müsabakalar son bulacak. Tabii burada bugün 646 sporcunun 21 ilden katılımı söz konusu. Biliyorsunuz ki mas güreşi bundan önceki yıllarda sadece etkinliklerde tanıtım amaçlı yapılan bir branştı. 2026 yılı itibarıyla federasyonumuzun çatısı altında tüm talimatlarıyla şampiyona niteliğinde yapmaya başladık."

Müsabakalarda dereceye girenler perşembe günü düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayseri'de Mas Güreşi Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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