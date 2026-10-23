Kayseri\'de okul sporları sezonu Ağırnas\'ta oryantiring il birinciliğiyle başladı

2026-2027 eğitim öğretim dönemi Okul Sporları müsabakaları, Ağırnas Mahallesi'nde düzenlenen Oryantiring Gençler A-B İl Birinciliği yarışlarıyla başladı. Genç sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Kayseri'de 2026-2027 eğitim öğretim dönemi Okul Sporları müsabakaları başladı. Sezonun ilk yarışları, Ağırnas Mahallesi'nde düzenlenen Oryantiring Gençler A-B İl Birinciliği müsabakalarıyla gerçekleştirildi. Ağırnas'ın doğal ve tarihi atmosferinde düzenlenen yarışlarda genç sporcular, harita ve pusula yardımıyla belirlenen hedefleri en kısa sürede bulmak için mücadele etti.

Hız, dikkat ve yön bulma becerilerinin ön plana çıktığı müsabakalarda sporcular, il birinciliği için ter döktü.