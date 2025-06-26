Kayseri\'de Özel Çocuklar İçin Eğlenceli Spor Etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Spor A.Ş., özel çocuklara özgü, güzel bir etkinliğe imza attı.

Ortaya koyduğu vizyon ve hayata geçirdiği girişimlerle Kayseri'yi Avrupa Spor Şehri haline getiren ve Altın Bayrak ile buluşturan büyükşehir belediyesi, spor ve sporcu dostu olarak çalışmalarını çeşitlendiriyor. Bu çerçevede Özel Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 200 özel ihtiyaçlı çocuğun yer aldığı etkinlikte spor ve eğlenceye yönelik şişme oyun alanları ve sahne gösterileri yapıldı. Toplumun her yaştan ve kesimden üyelerine uygun aktiviteler ile projeler ortaya koyarak gerek amatör, gerekse profesyonel spora katkı sağlayan Büyükşehir Spor A.Ş., bu kez de şehrin özel sakinleri olan özel ihtiyaçlı çocuklara özgü bir faaliyet gerçekleştirdi. Spor A.Ş.'nin özel çocuklarla sporu; eğlenceyi ve mutluluğu buluşturduğu etkinlikte özel çocuklar, bir keyif ve spor dolu bir gün geçirdi. Oyun, spor ve eğlence dolu etkinlikte bir yandan spor yaparken diğer taraftan eğlenen özel ihtiyaçlı çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, etkinliklere özel ihtiyaçlı çocukların öğretmenleri de katkı sağladı.

Büyükşehir Spor A.Ş., sporla büyüyen, sevgiyle gelişen bir Kayseri için çalışmalarına devam edecek. - KAYSERİ