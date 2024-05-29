Kayseri'de Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri'de Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası Tamamlandı

Kayseri\'de Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası Tamamlandı

Kayseri'de düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası, final yarışlarıyla sona erdi. Melikgazi ilçesindeki Kadir Has Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 291 erkek ve 86 kadın sporcu katıldı. Otizm, down ve mental branşları ile gençler ve yıldızlar kategorilerinde yapılan yarışlarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

29.05.2024 15:57
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Kayseri'de dün başlayan Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası, final yarışlarıyla tamamlandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun organize ettiği şampiyona, Melikgazi ilçesindeki Kadir Has Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

Organizasyona, il müsabakalarında barajı aşan 291 erkek ve 86 kadın sporcu katıldı.

Yarışlar, otizm, down ve mental branşı ile gençler ve yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirildi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayseri'de Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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