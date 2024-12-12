Kayseri'de 'Sağlık İçin Kulaç At' Yüzme Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Kayseri'de 'Sağlık İçin Kulaç At' Yüzme Yarışması Düzenlendi

Kayseri\'de \'Sağlık İçin Kulaç At\' Yüzme Yarışması Düzenlendi

2-10 Aralık tarihlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Tesisler Arası Yüzme Yarışması sona erdi. 305 sporcunun katıldığı yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi. Etkinlik, sağlık ve spor bilincinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

12.12.2024 12:21  Güncelleme: 12:22
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri'de 2-10 Aralık tarihleri arasında 'Sağlık İçin Kulaç At' sloganıyla düzenlenen Tesisler Arası Yüzme Yarışması tamamlandı. 305 sporcunun katıldığı yarışlarda dereceye girenlere ödül takdim edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri seçilen Kayseri'de, Spor A.Ş. bünyesindeki tam donanımlı modern tesisleri ile etkin ve kaliteli spor hizmetinin yanı sıra spor organizasyonlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede, Spor A.Ş. tarafından 2-10 Aralık tarihleri arasında 305 sporcunun katılımı ve 'Sağlık İçin Kulaç At' sloganıyla düzenlenen Tesisler Arası Yüzme Yarışması sona erdi. 16-65 yaş arası, 173 erkek 132 kadın toplam 305 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışma, Talas Sosyal Yaşam Merkezi, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi ve Talas Spor Tesisi'nde 16-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65 yaş olmak üzere beş farklı yaş kategorisinde gerçekleşti. Yarışmaların ardından 10 Aralık'ta Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde düzenlenen finalde, her yaş kategorisinde en iyi üç sporcu madalya ile ödüllendirildi. Ayrıca, dereceye giren birinciye 30, ikinciye 21, üçüncüye ise 15 günlük ek spor paketleri hediye edildi.

Spor A.Ş., Kayseri'nin spor alanındaki gelişimini desteklemek ve halkı spor yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlediği bu etkinlikle, sağlık ve spor bilincinin arttırılmasını hedeflerken 'Sağlığa Kulaç At' yarışması, sadece sporcular için değil, Kayseri halkı için de motivasyon kaynağı oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri'de 'Sağlık İçin Kulaç At' Yüzme Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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