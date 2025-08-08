Kayseri'de Spor Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Önal ve federasyon temsilcilerinden oluşan heyetle Başkanlık Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Büyükkılıç, konuklarıyla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirterek, spora ve sporcuya gönül veren herkese teşekkür etti.

Hafta sonu uluslararası bir etkinliğin düzenleneceğini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Cumartesi ve pazar uluslararası sokak basketbolu var. Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri ve vatandaşlarımızı bekliyoruz, değişik ülkelerden misafirler var, bu yarışmanın şehrimizin dünyada anılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin yoğun ilgiden dolayı doluluk yaşadığını belirterek, merkezde yurt içi ve dışından 30'a yakın takımın yer aldığını ifade etti.

Önal da Büyükkılıç'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Büyükkılıç'a teşekkür plaketi takdim edilirken, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.