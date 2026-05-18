Kayseri\'de Voleybol Semineri Gerçekleşti

2025-2026 Voleybol Sezonu Aylık Hakem, Gözlemci ve Saha Müdürlüğü Bilgilendirme Semineri; Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seminerde hakemlerin sezon boyunca verdikleri kararlarda tutarlılığı ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla, geçen ay oynanan müsabakaların değerlendirilmesi yapıldı. Değerlendirmelerin ardından, Kayseri'de düzenlenecek olan turnuvaların detayları katılımcılarla paylaşıldı. Seminer kapsamında ayrıca, TVF Liglerinde oynanan müsabakalar ve 2025-2026 sezonunda Kayseri'de devam eden tüm müsabakaların görüntülü ve uygulamalı analizi, Uluslararası Voleybol Hakemi İsmail Yıldırım ve Kayseri İl Hakem ve Gözlemci Kurulu (İHGK) tarafından yapıldı.

Seminer katılımcıların sorularının yanıtlanması, önerilerin alınması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KAYSERİ