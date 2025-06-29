Kayseri\'de Yaz Spor Okulları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 21 tesis ve 5 parkta başlattığı yaz spor okulları, 16 branşta eğitimle çocuklara spor dolu bir yaz sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spora ve gençliğe verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Spor A.Ş. tarafından organize edilen Yaz Spor Okulları, yaz mevsiminde 21 spor tesisi ve 5 parkta kapılarını açtı. Futbol, basketbol, yüzme, okçuluk, tenis, kick boks gibi 16 farklı branşta verilen eğitimlerle çocuklar ve gençler, hem fiziksel hem de sosyal yönden gelişme fırsatı buluyor. Yaz Spor Okulları, eğlenceli ve öğretici içeriğiyle çocuklara unutulmaz bir tatil yaşatmayı hedefliyor. Profesyonel eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlar, spora ilgi duyan çocukların yeteneklerini keşfetmesine imkan tanıyor. Altın Bayrak Ödülü'ne layık görülerek ACES Avrupa Spor Şehri unvanını kazanan Kayseri Büyükşehir, spor yatırımlarındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın sporun ve sporcunun dostu anlayışıyla şekillenen bu projeler, Kayseri'yi Türkiye'nin önde gelen spor şehirlerinden biri haline getirdi. Yaz Spor Okulları'na katılan çocuklar, eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşarken, aileleri de Başkan Büyükkılıç'a sağlanan bu kaliteli hizmetten dolayı teşekkürlerini iletti.

Detaylı bilgi ve kayıt için www.sporaskayseri.com.tr adresi ziyaret edilebiliyor. - KAYSERİ