Kayseri\'den Üç Hakem Ulusal Hakemliğe Terfi Etti

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Görme Engelliler Federasyonu tarafından daha önce il hakemi olarak görev yapan Kayseri Bölgesi'nden üç hakem ulusal hakemliğe terfi ettirildi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi tarafından yapılan açıklamada ulusal hakemliğe terfi ettirilen üç hakem kutlandı. Dernekten yapılan açıklamada, "Kayseri'de düzenlenen B2-B3 Görme Engelliler Futsal 1. Lig 2. Devre müsabakalarında görevli olan il hakemlerimiz İsmail Sakar, Mustafa Kalaycı ve İbrahim İmrağ Görme Engelliler Federasyonu tarafından ulusal hakemliğe terfi ettirilmişlerdir. Hakemlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Talas SporSalonu'nda devam eden B2-B3 Görme Engelliler Futsal 1. Lig 2. Devre maçlarında bu üç ismin yanı sıra Kayseri'den yine ulusal hakem Şahin Kalmaz düdük çalıyor. - KAYSERİ