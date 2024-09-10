Döğergücü\'nde Gökhan Açıkgöz Dönemi

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Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kayseri Döğergücü, dış transferde stoper Gökhan Açıkgöz'ü renklerine bağladı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Döğergücü, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala kadrosuna önemli takviyeler yapan Döğergücü, son olarak İzmir ekibi Tire 2021 Futbol Kulübü forması giyen tecrübeli stoper Gökhan Açıkgöz'ü transfer etti. 1993 doğumlu başarılı oyuncu yeni sezonda kırmızı-siyah formayı giyecek.

Döğerspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Gökhan Açıkgöz. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Tire 2024 FK'da forma giyen tecrübeli oyuncu ile kulübümüz anlaşma sağladı" denildi. - KAYSERİ