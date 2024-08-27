Kayseri Döğerspor, yeni sezon açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kayseri Döğerspor, yeni sezon açılışını gerçekleştirdi

Kayseri Döğerspor, yeni sezon açılışını gerçekleştirdi

Kayseri Süper Amatör Küme'nin yeni ekibi Kayseri Döğerspor, 2024-2025 sezonuna resmi açılışını yaparak 'Merhaba' dedi. Şampiyonluk hedefiyle flaş transferler yapan ekip, antrenmanlara başladı ve desteklerini gösterdi.

27.08.2024 11:35
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Kayseri Süper Amatör Küme'nin yeni ekiplerinden Kayseri Döğerspor 2024-2025 sezonuna 'Merhaba' dedi. Argıncık Stadı'nda antrenörler İlhan Mavitaş ve Mehmet Akpınar yönetimindeki Kayseri Döğerspor resmi sezon açılışını gerçekleştirdi.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin yeni ekibi yeni sezon öncesi hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Şampiyonluk doğrultusunda yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Kamil Ulu başkanlığındaki kırmızı-siyahlı ekip yeni sezonu kurban keserek ve dualarla açtı. Kesilen kurban sonrası Kulüp Başkanı Kamil Ulu takım adına kaptan Kasım Alıcı'ya kurbanın kanını sürdü. Sezonun ilk antrenmanını Kayseri Döğerspor yönetimi de takip ederek takıma büyük destek verdiler.

"Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun"

Yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Kayseri Döğerspor Başkanı Kamil Ulu, "2024-2025 futbol sezonu hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Yeni sezon hazırlıklarımıza başladık. Bu sezon şampiyonluğa oynayacak çok güçlü bir takım kurduk. Tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan güzel bir kurduğumuzu düşünüyorum. Teknik heyete ve oyuncularıma güveniyorum. Yönetimimle birlikte üzerimize düşen her şeyi yaptık yapmaya devam edeceğiz. Güzel bir sezon olmasını temenni ediyorum. Kazasız, belasız ve sorunsuz olarak sezonu şampiyonlukla tamamlamak istiyoruz. Yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bizlere destek veren herkese sizlerin aracıyla çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İyi bir kadro kurduk"

Yeni sezonda iyi bir kadro kurduklarını belirten Kayseri Döğerspor antrenörü İlhan Mavitaş, "Yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bismillah diyerek yeni sezon hazırlıklarımıza başladık. Bizlere inanan, güvenen başta başkanımız Kamil Ulu olmak üzere yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Yeni sezonda tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan güzel bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. Yeni sezona kadar en iyi şekilde hazırlanıp yeni sezona iyi başlamak istiyoruz. Bizden beklentilerin yüksel olduğunu biliyorum ve ekibimle elimizden gelenin en iyisini yapacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın. Döğerspor camiasına ilk sezonunda şampiyonluk yaşatmak en büyük hedefimiz. İyi futbol oynayan ve herkesin beğenisi kazanmak bir takım olmayı hedefliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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