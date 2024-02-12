Kayseri Esen Metal SK, Altındağ Akkışlaspor'u 6-1 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayseri Esen Metal SK, Altındağ Akkışlaspor'u 6-1 mağlup etti

Kayseri Esen Metal SK, Altındağ Akkışlaspor\'u 6-1 mağlup etti

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda ligin 17. haftasında Kayseri Esen Metal SK, alt sıralarda yer alan Altındağ Akkışlaspor'u 6-1 mağlup etti. Maçta Kayseri Esen Metal SK'dan Hakan Bahran (2), Mehmet Tatlı (2), Naimcan Göksoy ve Samet Türk gol atarken, Altındağ Akkışlaspor'dan Okan Uçar 1 gol kaydetti.

12.02.2024 08:34  Güncelleme: 08:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda ligin 17. haftasında Kayseri Esen Metal SK, alt sıralarda yer alan Altındağ Akkışlaspor'u 6-1 mağlup etti.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Recep Güneş, Harun Soyeşik, Tolga Selvi

Kayseri Esen Metal SK: Mehmet Başer, Burak Türkmen, Ünal Narinç, (Mertcan Babayiğit dk. 55), Serkan Yıldız, Bahadır Sarıçiçek, Ömer Kaya, (Naimcan Göksoy dk. 46), Ziyahan Erbaşı, Hakan Bahran, (M. Fatih Demirezen dk. 73), Mehmet Tatlı, (Samet Türk dk. 73), Selim Yağmur, Batuhan Şimşek, (Ozan Efe dk. 60)

Altındağ Akkışlaspor: Ali Birol, (Bekir Akpınar dk. 73), Hüseyin Yalçın, Abdülkadir Öztoprak, Yusuf Aydoğdu, (Enes Ceyhan dk. 80), Mehmet Beştepe, (M.Özgür Uludağ dk. 55), Ali Portakal, (Metehan Bolat dk. 80), Eren Cem Çelebi, (Metin Çakıcı dk. 46), Utku İridağ, Okan Uçar, Mustafa Bulut, Yunus Emre Yeşilbaş

Goller: Hakan Bahran (dk. 33, 66), Mehmet Tatlı (dk. 39, 70), Naimcan Göksoy (dk. 73), Samet Türk (dk. 90+3) (Kayseri Esen Metal SK), Okan Uçar (dk. 77) (Altındağ Akkışlaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mehmet Tatlı, Altındağ, Kayseri, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Esen Metal SK, Altındağ Akkışlaspor'u 6-1 mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:58:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Esen Metal SK, Altındağ Akkışlaspor'u 6-1 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement