Kayseri Futbol Disiplin Kurulu kararları

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Avukat Mustafa Onur Yapar başkanlığında toplandı. Hakem, Gözlemci ve Saha Komiserleri raporları ve dosya içeriğini inceleyen kurul, Kayseri 1. Amatör küme maçlarında yaşanan olayların dosyalarını inceleyerek karara vardı.

Kaynak: İHA

Mustafa Onur, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

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