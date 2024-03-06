Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Güreş Takımı U17 Yıldızlar Grekoromen Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Güreş Takımı U17 Yıldızlar Grekoromen Türkiye Şampiyonu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Güreş Takımı U17 Yıldızlar Grekoromen Türkiye Şampiyonu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Güreş Eğitim Merkezi takımı, U17 Yıldızlar Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Şampiyonada mücadele eden sporculardan Serkan Gülle birinci, Ömer Kocabaş, Abdulsamet Uçar, Abdurrahman Çadır ve Efe Kılınç ikinci oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü takımı, üst üste 3 yıl Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca, Kayseri Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi sporcularından Ömer Altaş birinci, Ferhat Kocabaş ve Taha Çakmak üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyon sporcular ve antrenörler, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

06.03.2024 12:24  Güncelleme: 12:28
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Güreş Eğitim Merkezi takımı U17 Yıldızlar Grekoromen Türkiye Şampiyonu oldu.

20-23 Şubat 2024 tarihleri arasında, yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla Afyonkarahisar'da düzenlenen şampiyona da Bilal Tabur U17 Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında mücadele eden sporculardan Serkan Gülle 51 kg birinci, Ömer Kocabaş 48 kg, Abdulsamet Uçar 55 kg, Abdurrahman Çadır 71 kg ve Efe Kılınç 110 kg'da ikinci oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü takımı bu sonuç ile 3 yıl üst üste Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Kayseri, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi sporculardan U20 Gençler Grekoromen Türkiye Şampiyonasında mücadele eden sporculardan Ömer Altaş 55 kg Türkiye şampiyonu, Ferhat Kocabaş 60 kg ve Taha Çakmak 80kg'da Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyona dönüşü sporcuları ve antrenörleri Ömer Aytekin, Engin Çetin, Mehmet Ali Yiğit, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Başkanı Nihal Sert ve Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Yunus Ergin ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Şampiyon sporcuları makamında ağırlayan Kayseri İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Güreş Takımımız U17 Yıldızlar Grekoromen Türkiye Şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı. Bizler verilen emeklerin karşılığında bu başarıları gördükçe mutlu oluyoruz. Sporcularımızı, antrenörlerimizi, Kulüp Başkanımızı ve Güreş Eğitim Merkezi Müdürümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Güreş Takımı U17 Yıldızlar Grekoromen Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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