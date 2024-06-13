Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabacı, TVF Fabrika Voleybol Kulübü oyuncularına forma hediye etti

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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabacı, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden TVF Fabrika Voleybol Kulübü oyuncularına forma hediye etti.

Geçtiğimiz aylarda kurulan ve faaliyetlerine başlayan TVF Fabrika Voleybol Kulübü sporcularına Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ziyaret etti. Kabakcı antrenörler ve sporcular ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Her geçen gün büyüyen TVF Fabrika Voleybol Kulübüne okulların kapanması ile birlikte katılımın daha fazla olması bekleniyor. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Ali İhsan Kabakcı TVF Fabrika Voleybol Kulübü sporcularına forma dağıttı.

Genç sporcular yeni formaları ile ilk antrenmanlarına çıkmanın heyecanını yaşadılar. - KAYSERİ