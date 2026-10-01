Kayseri GSİM sporcuları Mersin'de 1 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük kazandı - Son Dakika
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Kayseri GSİM sporcuları Mersin'de 1 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük kazandı

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Kayseri GSİM sporcuları Mersin\'de 1 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük kazandı
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Mersin'de 27-30 Eylül 2026'da düzenlenen Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Kupası'nda Kayseri GSİM Spor Kulübü sporcuları 1 Türkiye şampiyonluğu, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti. Kayserili sporcular bu derecelerle Kayseri'yi gururlandırdı.

Mersin'de düzenlenen Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Kupası'nda Kayseri GSİM Spor Kulübü sporcuları 1 Türkiye şampiyonluğu, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

27-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Mersin'de gerçekleştirilen Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Kupası'nda Kayseri GSİM Spor Kulübü sporcuları, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle Kayseri'yi gururlandırdı. Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katıldığı organizasyonda Kayserili sporcuların elde ettiği dereceler ise şu şekilde:

Türkiye Şampiyonluğu: 10 metre havalı tabanca P1 Genç Erkekler SH1 kategorisinde Kerim Yıldırım, altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye İkinciliği: 10 metre havalı tabanca P2 Genç Kadınlar SH1 kategorisinde Melisa Bahar Bağ, gümüş madalya elde ederek Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye İkinciliği: 10 metre havalı tabanca P6 karışık takım kategorisinde Kerim Yıldırım ve Melisa Bahar Bağ, Türkiye ikinciliğini kazandı.

Türkiye Üçüncülüğü: 10 metre havalı tabanca P1 Erkekler Takım SH1 kategorisinde Kerim Yıldırım, Osman Bağ ve Doğan Yıldızay'dan oluşan Kayseri GSİM Spor Kulübü takımı, Türkiye üçüncüsü oldu.

Kaynak: İHA
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