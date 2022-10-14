Kayseri Havalimanı'nda Galatasaray kafilesini karşılayan bir grup taraftar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Havalimanı çıkışında bekleyen bazı taraftarlar ise meşaleler eşliğinde takımlarına destekte bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Kayseri haber: Galatasaray kafilesi, Kayseri'ye geldi - Son Dakika

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