Kayseri haber: Kayseri 1. Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de ilk 3. hafta geride kaldı.
2022-2023 futbol sezonu 1. Amatör Küme'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3 grupta oynanan mücadeleler sonunda 14 karşılaşmada toplam 48 gol atıldı. A Grubunda İsmail Okumuş FK, İncesu Gençlikspor, B Grubunda Belsinspor ve Kayseri Yavuzspor ve C Grubunda 1966 Turanspor namağlup yollarına devam ediyor. 1. Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 4. hafta müsabakaları ile heyecan devam edecek. 1. Amatör Küme'de A, B ve C Gruplarında 3. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
A Grubu
Güneşspor 2-0 Kılıçaslan Yıldızspor
İsmail Okumuş FK 1-0 Cuma Uluçay Talasspor
Sanayi Esnaspor 1-2 İncesu Gençlikspor
Tomarza Belediyespor 7-0 Kafkasspor
Kocasinan Gençlikspor 1-1 Yerköyspor
B Grubu
Develi 1954 Gençlik 3-0 Kayseri İdman Yurdu
Yeni Erciyesspor 0-4 Belsinspor
Sindelhöyükspor 3-0 Yeni Kıranardıspor
Yavuzspor 3-1 Talas Anayurtspor
Göktürkspor 5-0 Anadolu Yıldızları
C Grubu
1966 Turanspor 2-0 Sosun Birlikspor
Buğdaylıspor 0-3 Palasspor
Erkiletspor 4-0 Erciyesgücü FK
Demirspor 2-3 Talas Denizspor
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