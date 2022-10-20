Kayseri haber: Kayseri Atletikspor sezonu açıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1.Lig'inde yeni sezon başlıyor. Yeni sezonda Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele edecek olan Kayseri Atletikspor ilk maçını evinde oynayacak. Beşiktaş Ceylan maçı hazırlıklarını Antrenör Harun Şahin nezaretinde sürdüren Kayseri Atletikspor, sezona galibiyetle başlamak istiyor. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturan mavi beyazlılar sezondan umutlu. 22 Ekim Cumartesi günü Gevher Nesibe Spor Salonunda Kayseri Atletikspor ile Beşiktaş Ceylan maçı saat 13.00'de başlayacak. B Grubunda ilk hafta programı şu şekilde;

Kaynak: İHA

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