Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Trabzonspor yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Bordo mavili takım, karşılaşma için havayolu ile Kayseri'ye geldi. Trabzon temsilcisini havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarla teknik direktör Abdullah Avcı 'ya çiçek hediye etti. Bordo mavili takım, dinlenmek için konaklayacakları otele gitti. İki takım arasındaki mücadele yarın saat 17.00'de oynanacak.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Kayserispor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayseri haber! Trabzonspor, Kayseri'ye geldi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.