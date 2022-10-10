Kayseri haberi! Kayseri 1.Amatör Küme: Demirspor: 2Talas Denizspor: 3 - Son Dakika
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Kayseri haberi! Kayseri 1.Amatör Küme: Demirspor: 2Talas Denizspor: 3

10.10.2022 18:23
Kayseri haberi! Kayseri 1.Amatör Küme: Demirspor: 2Talas Denizspor: 3

Gelen Kayseri haberine göre Kayseri Şeker 1. Amatör Küme ekiplerinden Talas Denizspor ligin 3. haftasında Kayseri Demirspor'u 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme ekiplerinden Talas Denizspor ligin 3. haftasında Kayseri Demirspor'u 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Talas Denizspor aldığı bu galibiyetle gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Erkan Kırçıl, Birtan Ekren, Nail Berkant Sarıkaya

Kayseri Demirspor: Muhammed Ali Özgen, Eren Çalış, (Bahadır Park dk.60), Emircan Koçer, Yasin Karaevli, Sefa Akkaya, Furkan Taha Kınacı, Alican Koçer, ( Samet Özsoy dk.78), Polar Orel, Ahmet Demirezen, (Ahmet Yosun dk.46), Ali Osman Ergüner, (Sadetti Demir dk.46), Muhammet Çandır, (Sait Savaş dk.78)

Talas enizspor: Ertuğrul Keleş, Tolga Taşoluk, Ömer Sun, İbrahim Öz, (Ali Aslan dk.86), Fatih Aslan, Erkan Doğan, Gökhan Bıyık, (Murat Yiğit dk.89) ,Mustafa Solak, Mahmut Alan, Fatih Bağcı, (Erkan Sağanak dk.86), Mehmet Çağrı Ercömert, (Mete Doğukan Özer dk.60)

Goller: Alican Koçer dk.11, Muhammed Çadır (pen) dk.66 (Kayseri Demirspor), Mehmet Çağrı Ercöment dk.26, Mustafa Solak dk.73, Mahmut Alan (pen) dk.74 (Talas Denizspor)

Kırmızı Kartlar: Mahmut Alan dk.75 (Talas Denizspor) - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri haberi! Kayseri 1.Amatör Küme: Demirspor: 2Talas Denizspor: 3 - Son Dakika
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