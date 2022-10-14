Kayseri haberleri: Galatasaray, Kayseri deplasmanında - Son Dakika
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Kayseri haberleri: Galatasaray, Kayseri deplasmanında

14.10.2022 09:26
Kayseri haberleri: Galatasaray, Kayseri deplasmanında

Edinilen Kayseri haberine göre Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Ligde 9 maç oynayan Yukatel Kayserispor ise 4 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 13 puan elde etti.

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Kerem Aktürkoğlu ceza sınırında

Galatasaray'da Yukatel Kayserispor maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında.

Kerem Aktürkoğlu, yarın sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta yenilmedi.

Ligde tek mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Söz konusu müsabakalarda 8 gol atan Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayseri haberleri: Galatasaray, Kayseri deplasmanında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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