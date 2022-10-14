Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Ligde 9 maç oynayan Yukatel Kayserispor ise 4 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 13 puan elde etti.

Kaynak: AA

Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayseri haberleri: Galatasaray, Kayseri deplasmanında - Son Dakika

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