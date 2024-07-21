Spor

Kayseri Handikaplı 15 Temmuz Şehitler Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan Kayseri Handikaplı 15 Temmuz Şehitler Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası'nda 32 sporcu kıyasıya mücadele etti. Yapılan mücadeleler sonrasında Bülent Akkuş birinci, Yusuf Taşdemir ikinci, Kadir Yılmaz üçüncü ve Kemal Daloğlu dördüncü oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Müsabaka sonunda dereceye giren sporcularımıza kupa ve madalyaları takdim edildi. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamı diliyoruz" denildi. - KAYSERİ