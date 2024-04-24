Kayseri İkinci Amatör Küme\'de 8. Hafta Maçları Tamamlandı

Spor

Kayseri İkinci Amatör Küme'de 8. hafta maçları oynandı. Bu sezon üç ayrı grupta oynanan İkinci Amatör Küme'nin 8. haftasında toplam 13 karşılaşmada takımlar 71 kez gol sevinci yaşadı.

A Grubu'nda Anayurt Finalspor, B Grubu'nda Kayseri Ömürspor ve C Grubu'nda Yeşilhisar Belediyespor liderliklerini sürdürüyor. 8. haftasını geriden kalan 2. Amatör Küme'de ligin ilk yarısı 28 Nisan Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaların ardından tamamlanacak. Her geçen hafta heyecanın arttığı 2. Amatör Küme'de lige ara verilmeyecek.

Kayseri İkinci Amatör Küme'de oynanan 8. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:

Anayurt Finalspor 3-2 Büyük Toramanspor

Kocasinan Gençlikspor 5-1 Pınarbaşı Belediyespor

Yeni Kıranardıspor 1-7 Kayseri İdman yurdu

Kalespor 4-2 Yavru Aslanspor

Yeni Mahallespor 2-4 Bayraktarspor

Akkışla Gençlikspor 1-2 Güneşli Gençlikspor

Kayseri Ömürspor 4-1 Y.B.Şafakspor

Develi Erciyesspor 1-1 Alsancakspor

Sanayi Esnafspor 1-2 Ambar Kızılırmakspor

Kuşçu Mithatpaşaspor 3-6 Yeşilhisar Belediyespor

Yerköyspor 2-2 Kafkasspor

Kayseri Demirspor 6-3 Sümerspor

Yeşilspor 4-1 Fevzi Çakmakspor - KAYSERİ