Kayseri İkinci Amatör Küme\'de 8. Hafta Maçları Tamamlandı

Kayseri İkinci Amatör Küme'de 8. hafta maçları oynandı. Bu sezon üç ayrı grupta oynanan İkinci Amatör Küme'nin 8. haftasında toplam 13 karşılaşmada takımlar 71 kez gol sevinci yaşadı.
A Grubu'nda Anayurt Finalspor, B Grubu'nda Kayseri Ömürspor ve C Grubu'nda Yeşilhisar Belediyespor liderliklerini sürdürüyor. 8. haftasını geriden kalan 2. Amatör Küme'de ligin ilk yarısı 28 Nisan Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaların ardından tamamlanacak. Her geçen hafta heyecanın arttığı 2. Amatör Küme'de lige ara verilmeyecek.
Kayseri İkinci Amatör Küme'de oynanan 8. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:
Anayurt Finalspor 3-2 Büyük Toramanspor
Kocasinan Gençlikspor 5-1 Pınarbaşı Belediyespor
Yeni Kıranardıspor 1-7 Kayseri İdman yurdu
Kalespor 4-2 Yavru Aslanspor
Yeni Mahallespor 2-4 Bayraktarspor
Akkışla Gençlikspor 1-2 Güneşli Gençlikspor
Kayseri Ömürspor 4-1 Y.B.Şafakspor
Develi Erciyesspor 1-1 Alsancakspor
Sanayi Esnafspor 1-2 Ambar Kızılırmakspor
Kuşçu Mithatpaşaspor 3-6 Yeşilhisar Belediyespor
Yerköyspor 2-2 Kafkasspor
Kayseri Demirspor 6-3 Sümerspor
Yeşilspor 4-1 Fevzi Çakmakspor - KAYSERİ
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