Kayseri Kadın FK İlk Maçında Yenildi

TFF Kadınlar Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK, sezona Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanan Al Hilal Kadın Futbol Takımı'na hazırlık maçında 2-0 yenildi.

Geçen sezon 1'inci Lig'de mücadele eden ve Kadınlar Süper Ligi'ne yükselen Kayseri Kadın FK, ilk hazırlık maçına çıktı. Kayseri ekibi, lige Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanan Al Hilal Kadın Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan ekibi, müsabakayı 2-0 kazandı.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıklarına devam eden Al Hilal Kadın Futbol Takımı, bu kapsamda 2 hazırlık maçı daha yapacak.