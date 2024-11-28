Kayseri Kadın FK, İlk Yarısını Tamamlıyor - Son Dakika
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Spor

Kayseri Kadın FK, İlk Yarısını Tamamlıyor

Kayseri Kadın FK, İlk Yarısını Tamamlıyor

Kayseri Kadın FK, 1 Aralık'ta Sakarya Kadın FK ile oynayarak ligin ilk yarısını bitirecek.

28.11.2024 11:52
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Türkiye Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Kayseri Kadın FK, pazar günü evinde oynayacağı maç ile ligin ilk yarısını tamamlamış olacak.

Son olarak deplasmanda Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nü 3-0 yenerek hanesine 3 puan yazdıran Kayseri Kadın FK; 1 Aralık Pazar günü ilk yarının son maçına çıkacak. Sarı kırmızılı takım bu maçta kendi sahasında Sakarya Kadın FK takımını konuk edecek. Sümer Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.00'da başlayacak. Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Kayseri ekibi, topladığı 13 puan ile ligde 3. sırada bulunuyor. 16 puan ile grubun ilk iki sırasını paylaşan Yüksekovaspor ve 1207 Antalyaspor takımlarının karşı karşıya geleceği bu haftada Kayseri Kadın FK sahasında kazanarak zirvedeki iki takımın puan kaybetmesini bekleyecek.

Öte yandan, Kayseri'nin Kadınlar 2. Futbol Ligi temsilcisi Kılıçaslan Yıldızspor ise, ligin 3. hafta maçında 1 Aralık Pazar günü kendi evinde Osmaniye Kadın FK takımını konuk edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Kadın FK, İlk Yarısını Tamamlıyor - Son Dakika

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