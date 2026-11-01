Kayseri Kadın FK, Süper Lig'de evinde Haymanaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Kayseri Kadın FK, Süper Lig'de evinde Haymanaspor'u 2-1 mağlup etti

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Kayseri Kadın FK, Süper Lig\'de evinde Haymanaspor\'u 2-1 mağlup etti
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Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Kayseri Kadın FK, evinde Haymanaspor'u 2-1 mağlup etti. Kayseri'nin golleri Cynthia Mega (dk. 12) ve Laurie Ann Moise'dan (dk. 78) gelirken Haymanaspor'un tek golünü Raheemot Adebayo (dk. 85) kaydetti.

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü evinde Haymanaspor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

Stat: Sümer

Hakemler: İlknur Ülker, Seyit Ali Köksal, Bahadır Bahçepınar

Kayseri Kadın FK: Rita Akarekor, Ayşe Demirci (Mine Okaytu dk. 80), Fatma Nur Şenses, Hembafan Ayatsea, Oladeji (Marlene dk. 70), Blessed Isigbo, Cynthia Mega, Kafayat Bashiru, Laurie Ann Moise (Mariam Abdulkabir dk. 75), Ayşegül Aydın, Cynthia Mega (Arife Yaren Çankaya dk. 80)

Haymanaspor: Sydney Bellamy, Ezel Göçmen, Princess Owusu, Aleksandra Markovska, Raheemot Adebayo, Euphrasier Shilwatso, Yağmur Muazzez Özkumru, Lavin Achola (Elvin Balcı dk. 46), Özge Harman, Azra Tıraş, Nursena Gökkaya (Nisa Yeşilyurt dk. 78)

Goller: Cynthia Mega (dk. 12), Laurie Ann Moise (dk. 78) (Kayseri Kadın FK), Raheemot Adebayo (dk. 85) (Haymanaspor)

Kaynak: İHA
KayseriFutbolSporSon Dakika

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