Kadınlar 1. Lig Play-Off maçında Kayseri Kadın FK, evinde Gölbaşı Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Aydoğan Mantar, Mustafa Kalaycı, Aykut Cem Bulut
Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Bahar Özen (Sude Dağdelen dk. 90+2), Elmas Karakaya, Claude Tchadeu (Şerife Nur Birol dk. 85), Ayşegül Aydın, Elanur Çıkılı, Mine Okaytu (Ayşe Nur Köyünü dk. 90+2), Saniye Aslano, Buse Dağdelen, Elvin Kılınç, Juliet Nalukenge (Nisanur Yıldırım dk. 85)
Gölbaşı Belediyespor: Duygu Yılmaz, Şevval Bağçı, Tuana Şahin, Fatmanur Yantur (Eda Döndü Derin dk. 46), Melisa Nilgün Keser, Eda Nur Özbay, Remziye Bakır, Zeynep Ülkü Kahya (Şule Erdoğan dk. 80), Sandra Owusu Ansah, Leyla Akar (Azra Tıraş dk. 65), Jessica Fernanda (Aysun Muradova dk. 46)
Goller: Juliet Nalukenge (dk. 5) (Kayseri Kadın FK), Fatmanur Yantur (dk. 9) (Gölbaşı Belediyespor)
Sarı kartlar: Saniye Aslano, Bahar Özen (Kayseri Kadın FK), Zeynep Ülkü Kahya, Melisa Nilgün Keser, Şeval Bağçı, Eda Nur Özbay, Aysun Muradova (Gölbaşı Belediyespor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri Kadın FK ve Gölbaşı Belediyespor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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