Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Amed Sportif'e 3-0 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı
Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetlerine 3-0 mağlup olan Kayseri Kadın Futbol Kulübü, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı. İlk 3 hafta sonunda 4 puan toplayan sarı kırmızılılar, ligin 4. haftasında deplasmanda Yüksekova Spor Kulübü ile karşılaşacak.
Kayseri Kadın Futbol Kulübü bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü ligin 3. haftasında evinde oynadığı maçta Amed Sportif Faaliyetlerine 3-0 mağlup oldu. Sezona Sultabeyligücü Spor galibiyeti ile başlayan sarı kırmızılılar ligin 2. haftasında deplasmanda 1207 Antalyaspor Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. İlk 3. hafta sonunda 4 puan toplayan Kayseri Kadın Futbol Kulübü ligin 4. haftasında deplasmanda Yüksekova Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: İHA
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