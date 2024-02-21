Zeynep Bilir, Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün gol kraliçesi oldu - Son Dakika
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Zeynep Bilir, Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün gol kraliçesi oldu

Zeynep Bilir, Kayseri Kadın Futbol Kulübü\'nün gol kraliçesi oldu

Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün milli futbolcusu Zeynep Bilir, 2023-2024 sezonunu gol kraliçesi olarak tamamladı. 14 haftada 18 gol atan Bilir, 1. Lig'de gol kraliçesi oldu. Bilir, takım olarak istedikleri yerde tamamlayamamış olsalar da bu başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirtti ve ilerleyen sezonlarda daha iyi yerlere geleceklerine inandığını söyledi.

21.02.2024 08:24  Güncelleme: 08:28
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün milli futbolcusu Zeynep Bilir, sezonu gol kraliçesi olarak tamamladı.

Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda 2023-2024 sezonu tamamlandı. Kayseri Kadın Futbol Kulübü B Grubu'nu 22 puanla 4. sırada tamamladı. Sarı kırmızılı takımın milli futbolcusu Zeynep Bilir, 14 hafta sonunda oynadığı 12 maçta tam 18 gol atarak 2023-2024 sezonunu gol kraliçesi olarak tamamladı. Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün 17 yaşındaki golcüsü Zeynep Bilir, attığı 18 golle, 17 takımın yer aldığı 1. Lig'de gol kraliçesi oldu. Sarı kırmızılı takımın 14 maçta attığı 34 golün 18'ine imzası atan Zeynep Bilir büyük bir mutluluk yaşadı.

Gol kraliçesi olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Kayseri Kadın FK golcüsü Zeynep Bilir, "Takım olarak sezonu istediğimiz yerde tamamlayamadık ama gol kraliçesi olduğum için çok mutluyum. Sezonu gol kraliçesi olarak tamamlamak benim için hem mutluluk hem de gurur verici. Gol kraliçesi olmamda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çalışmaya ve gelişmeye devam. İnşallah ilerleyen sezonlarda takım olarak daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Zeynep Bilir, Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün gol kraliçesi oldu - Son Dakika

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