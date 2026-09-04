Kayseri Kadın Su Topu Takımı, Niğde\'deki ANALİG\'de Türkiye ikinciliğini kazandı

Kayseri Kadın Su Topu Takımı, Niğde'de düzenlenen ANALİG Türkiye Birinciliğinde sergilediği başarılı performansla Türkiye ikinciliğini elde ederek Kayseri'nin gururu oldu.

Kayseri'nin genç sporcuları, ulusal organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle şehrin gururu olmaya devam ediyor. 3-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında Niğde'de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Su Topu Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Kadın Su Topu Takımı, Türkiye ikincisi oldu. Turnuva boyunca ortaya koydukları mücadele, azim ve takım ruhuyla dikkat çeken Kayserili sporcular, zorlu karşılaşmaların ardından önemli bir dereceye imza attı. Genç sporcuların sergilediği performans, Kayseri adına büyük takdir topladı.

ANALİG Türkiye Birinciliğinde Türkiye ikinciliği elde eden Kayseri Kadın Su Topu Takımı, elde ettiği dereceyle Kayseri'nin su sporlarındaki yükselişini bir kez daha gösterdiler. Kayseri'nin genç sultanlarının önümüzdeki organizasyonlarda da başarılı sonuçlara imza atması beklenirken, elde edilen Türkiye ikinciliği spor camiasında büyük sevinç yaşattı.