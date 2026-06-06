Kayseri Kick Boksçularından Dünya Kupası Başarısı

Antalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası, 43 ülkeden 2 bin 985 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu.

12-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupasında temsil eden sporcular, elde ettikleri derecelerle hem Türkiye'yi hem de Kayseri'nin gururu oldular. Dünya Kupası'na Kayseri'den katılan 30 sporcu, birbirinden zorlu mücadelelerin ardından önemli başarılara imza attı. Şampiyon sporcular ve antrenörler Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya makamında ziyaret ettiler. Dünya Kupası Şampiyonları Olcay İrem Çelik ve Ahmet Cafer Uysal'ın antrenörlüğünü Mehmet Altun üstlenirken, Rabia Gizem Gül'ün antrenörlüğünü Nurten Kurt, diğer dereceye giren sporcuların antrenörlüğünü ise İlker Karagöz gerçekleştirdi.

Başarılı sporcular, antrenörleri ve Kayseri Kick Boks İl Temsilcisi Mehmet Altun, elde edilen uluslararası başarıların ardından Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette sporcular ve antrenörler, Dünya Kupası süreci hakkında bilgiler vererek elde edilen başarıları paylaştı. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'nin spor alanındaki yükselişine dikkat çekerek sporcuları ve antrenörlerini tek tek tebrik etti.

Kick Boks Dünya Kupasında başarılı olan sporcular şu şekilde;

"+55 kg kategorisinde Olcay İrem Çelik, Dünya Kupası Şampiyonu oldu. +63 kg kategorisinde Ahmet Cafer Uysal, Dünya Kupası Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. +65 kg kategorisinde Şükran Hilal Keklik, Dünya Kupası ikincisi +65 kg kategorisinde Ceylin Güneş, Dünya Kupası ikincisi

+94 kg kategorisinde İlker Karagöz, Dünya Kupası ikincisi +69 kg kategorisinde Ahmet Eren Boyraz, Dünya Kupası üçüncüsü +91 kg kategorisinde Efe Rahim, Dünya Kupası üçüncüsü +65 kg kategorisinde Hatice Azra Öztürk, Dünya Kupası üçüncüsü

+55 kg kategorisinde Rabia Gizem Gül, Dünya Kupası üçüncüsü." - KAYSERİ