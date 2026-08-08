Kayseri Masa Tenisi Başarıları

Aksaray'da düzenlenen 2026 ANALİG Grup Müsabakaları'nda Kayseri'yi temsil eden masa tenisi sporcuları önemli başarılara imza attı. Kız takımı şampiyon olurken, erkek takımı üçüncü olarak Artvin'de düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

04-06 Ağustos 2026 tarihleri arasında Aksaray'da gerçekleştirilen 2026 ANALİG Grup Müsabakaları, masa tenisi branşındaki heyecan dolu karşılaşmaların ardından tamamlandı. Müsabakalarda mücadele eden Kayserili sporcular, başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Ecrin Kahraman, Elif Fatıma Demirci, Nihan Bera Koçer ve Elif Yaren Yüksel'den oluşan kız takımı, tüm rakiplerini geride bırakarak grup müsabakalarını şampiyon tamamladı. Emir Kahraman, Adil Taha Adak, Semih Kahraman ve Adem Duhan Doğan'dan oluşan erkek takımı ise müsabakaları 3. sırada tamamlayarak Artvin'de düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.