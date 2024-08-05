Kayseri Masterler, Felahiye Masterler\'i 7-1 mağlup etti

Spor

Özvatan Kaymakamlığı ve Özvatan Belediyesi tarafından organize edilen Masterler Futbol Turnuvası'nda Kayseri Masterler, rakibi Felahiye Masterler'i 7-1 mağlup etti.

Stat: Özvatan İlçe

Hakemler: Merthan Uruk, Mustafa Bulduk, Berke Can Kalkan

Kayseri Masterler: Hasan Akdoğdu, İbrahim, Mükremin Cebe, Aydoğan (Hasan), Ali Üstünel (Abdullah), Ahmet Yıldız (Ferhat Yağmur), Mutlu Önal, Erkan, Gökhan Gündüz, Emin Gök, Şinasi (Ömer Erden)

Felahiye Masterler: Ahmet Karadut, Ruhi Kısır (Özel), Mehmet Ekdi, Fatih Çağıran, Kadir Ekdi (Cengiz), İzzet Güleser, Mustafa Kısır, Recep Ekdi, Mahmut Demiryürek, Seyfi Karatay, Ferdi Karkı

Goller: Erkan (2), Şinasi (2), Aydoğan, Emin Gök, Ferhat Yağmur (Kayseri Masterler) Ferdi Karkı (Felahiye Masterler) - KAYSERİ