Kayseri Okul Sporları Futbol Finali Sona Erdi - Son Dakika
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Kayseri Okul Sporları Futbol Finali Sona Erdi

Kayseri Okul Sporları Futbol Finali Sona Erdi

Kayseri Okul Sporları Futbol Gençler A Erkekler İl Birinciliği'nde kupa ve madalyalar verildi.

24.12.2024 09:09
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Kayseri Okul Sporları Futbol Gençler A Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanan final karşılaşmaları sonunda dereceye giren takımlara düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları verildi. Ödül töreninde kupalar Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ve Okul Müdürleri tarafından verildi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar ise şu şekilde;

1. Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi

2. Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3. Melikgazi Bahçelievler Anadolu Lisesi

4. Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Okul Sporları Futbol Finali Sona Erdi - Son Dakika

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