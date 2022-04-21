Kayseri okul sporları futsal müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri okul sporları futsal müsabakaları tamamlandı

21.04.2022 10:46
Kayseri okul sporları futsal müsabakaları tamamlandı

2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Futsal Küçük kızlar-erkekler müsabakaları sona erdi.

2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Futsal Küçük kızlar-erkekler müsabakaları sona erdi.

Talas Spor Salonunda birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan müsabakaların sonunda kızlarda Özel Tekden Ortaokulu şampiyon olurken, İbrahim Tennuri Ortaokulu ikinci, Erciyes İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu. Erkeklerde ise Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu şampiyon, Özel Tekden Ortaokulu ikinci, Yavuz Selim Ortaokulu üçüncü oldu. Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda dereceye giren takımları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayseri okul sporları futsal müsabakaları tamamlandı
Kayseri okul sporları futsal müsabakaları tamamlandı
Kayseri okul sporları futsal müsabakaları tamamlandı

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Şampiyon, Erciyes, Futsal, Talas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri okul sporları futsal müsabakaları tamamlandı - Son Dakika


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