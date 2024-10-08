Kayseri Ömürspor, Buğdaylıspor\'u 3-0 Yendi

Spor

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kayseri Ömürspor ligin 1.haftasında oynadığı maçta Buğdaylıspor'u 3-0'lık net bir sonuçla mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı

Hakemler: Ali Yıldız, Hamza Yıldız, Mert Han Uruk

Kayseri Ömürspor: Baykal Altay, Ahmet Turan Özbek, (Ahmet Berat Şeker dk.80), Aziz Duman, Hakan Bıyık, Ramazan Sinanoğlu, Yakup Yalçınkaya, Abdullah Selvi, Oğuz Karakoç, Burak Polat, (Eren Muslu dk.65), Ahmet Taş, (Alperen Arık dk.75), Ali Hayret, (Abdullah Koçer dk.80)

Buğdaylıspor: Mehmet Atalay, Mustafa Kerem Demirel, Abdullah Yakut, Enes Yıldız, Tuğrul Kelek, Mehmet Ferhat Dost, Cafer Eroğlu, (Batuhan Şahin dk.65), Kadir Aktaş, Kaan Çakır, Hasan Sümer, Mustafa Tanyolu, (Mustafa Boztoprak dk. 65)

Goller: Burak Polat (dk.45), Yakup Yalçınkaya (dk.65), Ahmet Berat Şeker (dk.90) (Kayseri Ömürspor)

Kırmızı Kart: Oğuz Karakoç (dk.77) (Kayseri Ömürspor) - KAYSERİ