Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'den 4 takım Süper Amatör Küme'ye yükseldi - Son Dakika
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Spor

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'den 4 takım Süper Amatör Küme'ye yükseldi

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme\'den 4 takım Süper Amatör Küme\'ye yükseldi

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de 2023-2024 sezonu tamamlandı ve 4 takım Süper Amatör Küme'ye yükseldi. A Grubunda Amaratspor, B Grubunda Özvatan Belediyespor, C Grubunda Tomarza Belediyespor ve Play-Off maçları sonunda E.M. Döğerspor bir üst lige çıkmayı başardı.

12.03.2024 09:09  Güncelleme: 09:14
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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de 2023-2024 sezonunda 4 takım Süper Amatör Küme'ye yükseldi.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de 2023-2024 sezonu tamamlandı. Normal sezonun ardından 4 takım adını bir üst lige yazdırmayı başardı. A Grubunda Amaratspor, B Grubunda Özvatan Belediyespor ve C Grubunda Tomarza Belediyespor ardından Süper Amatör Küme'ye çıkan son takım ise E.M. Döğerspor oldu. 3 grubun liderlerinin direk olarak Süper Amatör Küme'ye çıktığı sezon son takım oynanan Play-Off maçları sonunda belli oldu. Rakipleri İncesu 1925 Spor ve Güneşspor'u mağlup eden E.M.Döğerspor topladığı 6 puanla Play-Off grubunu lider olarak tamamlayarak bir üst ligde adını yazdırmayı başardı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'den 4 takım Süper Amatör Küme'ye yükseldi - Son Dakika
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