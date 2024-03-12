Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de 2023-2024 sezonunda 4 takım Süper Amatör Küme'ye yükseldi.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de 2023-2024 sezonu tamamlandı. Normal sezonun ardından 4 takım adını bir üst lige yazdırmayı başardı. A Grubunda Amaratspor, B Grubunda Özvatan Belediyespor ve C Grubunda Tomarza Belediyespor ardından Süper Amatör Küme'ye çıkan son takım ise E.M. Döğerspor oldu. 3 grubun liderlerinin direk olarak Süper Amatör Küme'ye çıktığı sezon son takım oynanan Play-Off maçları sonunda belli oldu. Rakipleri İncesu 1925 Spor ve Güneşspor'u mağlup eden E.M.Döğerspor topladığı 6 puanla Play-Off grubunu lider olarak tamamlayarak bir üst ligde adını yazdırmayı başardı. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'den 4 takım Süper Amatör Küme'ye yükseldi - Son Dakika
Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dart takımı, Gümüşhane'de düzenlenen dart müsabakalarında bölge birincisi oldu. Erzincan'da yapılan müsabakalarda da birinci olan takım, Türkiye finallerinde Erzincan'ı temsil etmeye hak kazandı.
Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında yarışan Erzincanlı sporcu Galip Berat Afal, Türkiye şampiyonu olarak yeni Türkiye rekorunu kırdı. Aynı müsabakalarda Erzincanlı atıcılık sporcuları Yusuf Karabina, Kerim Can Karanlık ve Nisanur Özatalay da başarılı performans sergileyerek derece elde ettiler.
Bayburt'ta 5 senedir güreş sporuyla ilgilenen çiftçi babanın Türkiye şampiyonu kızı Beyza Akkuş, Avrupa şampiyonu olmak için yoğun antrenman programından geçiyor. Akkuş, antrenörü Mustafa Çiftçi gözetiminde birçok başarı elde etmiş ve şimdi hedefi Avrupa şampiyonluğu. Babası Ensar Akkuş ise kızlarının güreş sporunda başarılı olmaları için maddi ve manevi destek veriyor ve onları tarlada çalıştırarak organik beslenmelerini sağlıyor.
Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sağ alt bacağında ciddi bir burkulma ve dizinde kemik zedelenmesi olduğu ortaya çıktı. Sakatlığın ameliyat gerektirmediği belirtilse de, Alperen Şengün'ün normal sezonun sonuna kadar forma giymesinin zor olduğu ifade edildi.
Bayburt'ta 5 senedir güreş sporuyla ilgilenen çiftçi babanın Türkiye şampiyonu kızı Beyza Akkuş, Avrupa şampiyonu olmak için yoğun antrenman programından geçiyor. U17 Türkiye Şampiyonası ve U20 Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olan Akkuş'un şimdilerde hedefinde ise Avrupa şampiyonluğu var.
Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, Al Ain'e penaltılarda 3-1 mağlup olarak Asya Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A Grubu'nda Yavru Aslanspor ile Kayseri İdman Yurdu arasında oynanan maçta Yavru Aslanspor, rakibini 8-2 mağlup etti. Muhammet Tarık Tiryaki (3), Enes Bahar (penaltı), İlderen Kağan Tüfek (2), Muzaffer Furkan Saran ve Muhittin Bahar'ın golleriyle galibiyete ulaşan Yavru Aslanspor, üstün bir performans sergiledi. Kayseri İdman Yurdu'nun gollerini ise Ahmet Yıldız (penaltı) ve Mustafa Karakaya attı.
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında yarın Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'e konuk olacak. Mücadele, Widowiskowo Spor Salonu'nda TSİ 22.30'da başlayacak. Maçta Bulgar Aleksandar Vinaliev ve Slovak Igor Porvaznik hakem ikilisi görev yapacak. Rövanş maçı ise 20 Mart Çarşamba günü Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Kayseri Şeker, 1. Amatör Küme Play-Out son maçında Buğdaylıspor'u 4-2 yenerek ligde kalmayı başardı. Melih Yıldırım (2), Kadir Aktaş ve Hasan Sümer'in attığı gollerle galibiyete ulaşan Kayseri Şeker, rakibi Sindelhöyükspor'un Hakan Dede ve Alper Gürkçü ile attığı gollere engel olamadı.
Kayseri Şeker 2. Amatör Küme C Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Kafkasspor, ligin 3. haftasında Fevzi Çakmakspor'u 6-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maçta Kafkasspor'un gollerini Mustafa Bartu, Muhsin Gürhan, Ferdi Yılmaz, Mustafa Erginer, H. İbrahim Aslan ve Mehmet İlboğa kaydederken, Fevzi Çakmakspor'un gollerini A. Kadir Batmaz ve Musa Yüksel attı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 19. hafta maçında Develigücü, sahasında oynadığı Dersimspor maçını 8-0 kazandı. Develigücü'nün gollerini Hasan Pamuk, Eray Akyol, M. Bilal Soylu, İbrahim Şahinkaya, Enes Koçoğlu ve Buğra Sarıkaya attı.
Sizin düşünceleriniz neler ?