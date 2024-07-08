Kayseri Şeker 2. Amatör Küme Play-Off Finalinde Şampiyonlar Belli Oldu

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Kayseri Şeker 2. Amatör Küme 2023-2024 sezonu Play-Off final maçları oynandı. 1. Amatör Küme'ye çıkan 3 takım belli oldu.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme Play-Off final müsabakaları sonucunda şampiyon takımlar belli oldu. Argıncık Stadı'nda oynanan karşılaşmalar sonrasında rakipleri yenen Kayseri Ömürspor, Kalespor ve Yeşilhisar Belediyespor 1. Amatör Küme'ye yükselmeyi başardı.

Maçlar sonrasında mutlu sona ulaşan takımlara kupa ve madalyaları verildi. Müsabakaların ardından düzenlenen tören ile şampiyon olan Kayseri Ömürspor, Kalespor ve Yeşilhisar Belediyespor'a kupalarını ve madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Mutlu Önal takdim etti. Kupa ve madalyalarını alan takımlar saha içerisinde büyük sevinç yaşadı. - KAYSERİ