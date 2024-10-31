Kayseri Şekerspor Eren Torbalı\'yı Transfer Etti

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Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Şekerspor forvete takviye yaptı. Yeşil-beyazlılar Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Yahyalıspor forma giyen 1998 doğumlu forvet Eren Torbalı'yı kadrosuna kattı.

Futbola Kocasinan Şimşekspor'da başlayan ve ardından Kayserispor, Konyaspor, MKE Kırıkkalespor, Kocasinan Ülküspor, Mucur Yabanlıspor, Ayazağaspor, Özvatan Gençlikspor, Kayserigücü FK, Hacılar Erciyesspor ve Yahyalıspor gibi takımlarda forma giyen Eren Torbalı bundan sonra Kayseri Şekerspor forması ile mücadele edecek. Yeni takımı ile sözleşmeye imzalayarak, takıma dahil olan Eren Torbalı ilk maçında Pazar günü Kocasinan Şimşekspor karşısında çıkacak.

Kayseri Şekerspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Eren Torbalı. Kulübümüz dış transferde Yahyalıspor'dan Eren Torbalı ile anlaşmaya vardı. Anlaşmanın hem oyuncumuza hem de kulübümüze hayırlı uğurlu olsun" denildi. - KAYSERİ