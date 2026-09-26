Kayseri SEM'den 3 güreşçi U-15 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Kayseri SEM'den 3 güreşçi U-15 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

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Kayseri SEM\'den 3 güreşçi U-15 Balkan Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil edecek
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27-30 Eylül 2026'da Hırvatistan'ın Koprivnica şehrinde düzenlenecek U-15 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi'nin 3 güreşçisi temsil edecek. 44 kiloda Yusuf Taha Alkan, 57 kiloda Yasin Taşgın ve 62 kiloda Yusuf Sarıyar mindere çıkacak.

Hırvatistan'da düzenlenecek U-15 Balkan Şampiyonası'nda Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi'nin 3 başarılı güreşçisi, ay yıldızlı forma ile mindere çıkacak.

27-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Koprivnica şehrinde düzenlenecek U-15 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcuları temsil edecek. Şampiyonada Kayseri'yi ve ülkemizi 44 kiloda Yusuf Taha Alkan, 57 kiloda Yasin Taşgın ve 62 kiloda Yusuf Sarıyar temsil edecek.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Mücadele edecek sporcularımızın, ülkemizi ve Kayseri'mizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor; müsabakalarda başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA
HırvatistanKayseriTürkiyeEylülSporSon Dakika

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