Kayseri Spor A.Ş. Eskişehir\'de Yüzme Müsabakalarında Başarı Elde Etti

9-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenen 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap Müsabakalarına Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü damga vurdu. Kayseri'den 3 yüzücü SEM barajını aşarken, 15 sporcu ise 2. Etap Müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Eskişehir'de düzenlenen 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap Müsabakalarına katılan Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü önemli dereceler ile döndü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kayseri'yi en iyi şekilde temsil eden sporcuları ve onları yetiştiren Antrenörleri Nermin Özdamar ve Ferhat Kaya'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi! Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle;

Zeynep Meyilli (2014)

200 m Ferdi Karışık: Bölge 4.'sü/ SEM Barajı Geçildi

100 m Serbest Stil: Bölge 4.'sü/ SEM Barajı Geçildi

100 m Kelebek Stil: Bölge 5.'si

Nisanur Çiğdem (2014)

100 m Kurbağalama: Bölge 5.'si

Alperen Güzey (2013)

200 m Serbest Stil: SEM Barajı Geçildi

2. Etap Müsabakalarına katılmaya hak kazanan sporcular

Alper Kadir Tekin (2013)

Alperen Güzey (2013)

Alperen Kalkan (2014)

Alperen Orta (2014)

Alptuğ Selim Koç (2013)

Batuhan Turan (2013)

Zeynep Mina Aker (2014)

Efe Kazan (2014)

Ferhat Gönen (2015)

Hanifi İhsan Yılmaz (2014)

Nehir Masal Şahan (2015)

Nisanur Çiğdem (2014)

Yunus Efe Kuzucu (2013)

Zeynep Meyilli (2014)

Ecrin Sena Aksoy (2013) - KAYSERİ