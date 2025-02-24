Kayseri Spor A.Ş. Kızlar A Takımı Türkiye Şampiyonası\'na Katılma Hakkı Elde Etti

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Bölge yarışmalarında 4. olan Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Masa Tenisi Kızlar A Takımı, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Küçükler Masa Tenisi Bölge Takım Yarışmaları 22-23 Şubat 2025 tarihlerinde Mardin'de yapıldı. Yarışmaları sonucunda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Masa Tenisi Kızlar A Takımı 4. sırayı aldı. Bu başarı ile birlikte Kayseri ekibi Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; sporcular Esma Kamer Süt ile Deniz Berra Bayram ve Antrenörleri Bayram Ali Polat ile Ufuk Uçmak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ