Kayseri Spor A.Ş. Kızlar A Takımı Türkiye Şampiyonası'na Katılma Hakkı Elde Etti - Son Dakika
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Kayseri Spor A.Ş. Kızlar A Takımı Türkiye Şampiyonası'na Katılma Hakkı Elde Etti

Kayseri Spor A.Ş. Kızlar A Takımı Türkiye Şampiyonası\'na Katılma Hakkı Elde Etti

Mardin'de düzenlenen Küçükler Masa Tenisi Bölge Takım Yarışmaları'nda 4. olan Kayseri Spor A.Ş. Masa Tenisi Kızlar A Takımı, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başarı gösteren sporcuları tebrik etti.

24.02.2025 13:34  Güncelleme: 13:36
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Bölge yarışmalarında 4. olan Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Masa Tenisi Kızlar A Takımı, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Küçükler Masa Tenisi Bölge Takım Yarışmaları 22-23 Şubat 2025 tarihlerinde Mardin'de yapıldı. Yarışmaları sonucunda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Masa Tenisi Kızlar A Takımı 4. sırayı aldı. Bu başarı ile birlikte Kayseri ekibi Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; sporcular Esma Kamer Süt ile Deniz Berra Bayram ve Antrenörleri Bayram Ali Polat ile Ufuk Uçmak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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