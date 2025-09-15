Kayseri Spor A.Ş. Küçükler Bölge Yarışmaları\'nda Şampiyon

Şırnak'ta yapılan Küçükler Bölge Takım ve Ferdi Yarışmaları'nda Kayseri Spor A.Ş., takım halinde bölge şampiyonu olurken ferdi olarak ise üç sporcusu elde ettikleri dereceler ile Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

12-14 Eylül 2025 tarihlerinde Şırnak'ta düzenlenen Küçükler Bölge Takım ve Ferdi Yarışmaları'nda Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları önemli derecelere imza attı. Semih Kahraman ve Kemal Kashoush'dan oluşan erkek takımı bölge şampiyonu olmayı başardı. Erkekler ferdi sıralamada ise Kemal Kashoush dördüncü Semih Kahraman ise beşinci olarak Türkiye Şampiyonası vizesi aldı.

Kızlar ferdi sıralamada ise SporA.Ş.'den Medine Miray Uzun 7. olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, antrenör Bayram Ali Polat'ı ve sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ