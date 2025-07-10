Kayseri Spor A.Ş. Türkiye Kick Boks Şampiyonası\'nda 7 Madalya Kazandı

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü; İzmir'de yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı.

01-08 Temmuz 2025 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü önemli derecelere imza attı. Kayserili sporcular şampiyonada 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya kazandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç; Antrenör Zeynep Sena Görücü'yü ve sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Şampiyonada Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü'nde derece elde sporcular ve dereceleri şöyle;

Ecrin Gülay Düzgün-50 Kg Genç Bayan Point Fighting Türkiye Şampiyonu

Arda Kodalak-74 Kg Genç Erkek Light Contact Türkiye 2.'si

Çağrı Armut-69 Kg Erkek Point Fighting Türkiye 2.'si

Muhammed Ali Yıldırım-57 Kg Genç Erkek Full Contact Türkiye 2.'si

Mustafa Korkut-79 Kg Erkek Point Fighting Türkiye 3.'sü

Elif Ceren Uzunçakmak-60 Kg Genç Bayan Point Fighting Türkiye 3.'sü

Oktay Yaver-60 Kg Genç Erkek Full Contact Türkiye 3.'sü - KAYSERİ