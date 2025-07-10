Kayseri Spor A.Ş. Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 7 Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kayseri Spor A.Ş. Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 7 Madalya Kazandı

Kayseri Spor A.Ş. Türkiye Kick Boks Şampiyonası\'nda 7 Madalya Kazandı
10.07.2025 16:10  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü, İzmir'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Başkan Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü; İzmir'de yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı.

01-08 Temmuz 2025 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü önemli derecelere imza attı. Kayserili sporcular şampiyonada 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya kazandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç; Antrenör Zeynep Sena Görücü'yü ve sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Şampiyonada Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü'nde derece elde sporcular ve dereceleri şöyle;

Ecrin Gülay Düzgün-50 Kg Genç Bayan Point Fighting Türkiye Şampiyonu

Arda Kodalak-74 Kg Genç Erkek Light Contact Türkiye 2.'si

Çağrı Armut-69 Kg Erkek Point Fighting Türkiye 2.'si

Muhammed Ali Yıldırım-57 Kg Genç Erkek Full Contact Türkiye 2.'si

Mustafa Korkut-79 Kg Erkek Point Fighting Türkiye 3.'sü

Elif Ceren Uzunçakmak-60 Kg Genç Bayan Point Fighting Türkiye 3.'sü

Oktay Yaver-60 Kg Genç Erkek Full Contact Türkiye 3.'sü - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Spor A.Ş. Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 7 Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran kaza Motosikletlinin ayağı koptu Kan donduran kaza! Motosikletlinin ayağı koptu
Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı
Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ifadesi ortaya çıktı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
ABD’den çok konuşulacak ’yaptırım’ kararı Aralarında Türkiye de var ABD'den çok konuşulacak 'yaptırım' kararı! Aralarında Türkiye de var
Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti
Üsküdar Belediye Meclisi’nde ’baklava’ gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler Üsküdar Belediye Meclisi'nde 'baklava' gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler
Yaşlı kadın yanarak can verdi Eşi kaçarken gözaltına alındı Yaşlı kadın yanarak can verdi! Eşi kaçarken gözaltına alındı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur

15:22
Silah bırakma töreni için Diyarbakır’dan 4 otobüs hareket etti
Silah bırakma töreni için Diyarbakır'dan 4 otobüs hareket etti
14:45
Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
13:43
Doktordan tıbbi sekretere taciz Detaylar mide bulandırdı
Doktordan tıbbi sekretere taciz! Detaylar mide bulandırdı
13:41
Şile Belediyesi’ne soruşturmayı başlatan ifade: 8 milyon TL rüşvet verdim
Şile Belediyesi'ne soruşturmayı başlatan ifade: 8 milyon TL rüşvet verdim
01:10
Burhanettin Duran kimdir
Burhanettin Duran kimdir?
00:04
Hükümet karşıtı protestolar Kenya’yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu
Hükümet karşıtı protestolar Kenya'yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu
00:03
Otelin aşçı yardımcısından çok konuşulacak sözler: Gözümüzün önündeki yangın tüpünü görememişiz
Otelin aşçı yardımcısından çok konuşulacak sözler: Gözümüzün önündeki yangın tüpünü görememişiz
00:03
Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
23:33
3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı
3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı
23:01
Hamas, Trump’ın Gazze’de ateşkes teklifini kabul etti: 10 esiri serbest bırakmaya hazırız
Hamas, Trump'ın Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti: 10 esiri serbest bırakmaya hazırız
22:48
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
22:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
22:15
Cinayet şüphelisi, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti
Cinayet şüphelisi, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 16:13:22. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri Spor A.Ş. Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 7 Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.