Kayseri Spor A.Ş. Yüzme Takımı'ndan A1 Barajı Başarıları - Son Dakika
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Kayseri Spor A.Ş. Yüzme Takımı'ndan A1 Barajı Başarıları

Kayseri Spor A.Ş. Yüzme Takımı\'ndan A1 Barajı Başarıları

Samsun'da düzenlenen 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali Yüzme Müsabakaları'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü'nden dört sporcu A1 barajını geçerek önemli dereceler elde etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, sporcuları tebrik etti.

09.12.2024 14:44  Güncelleme: 14:45
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Samsun'da yapılan 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali Yüzme Müsabakaları'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü'nden 4 sporcu A1 barajını geçerek önemli derecelere imza attı.

6-8 Aralık 2024 tarihleri arasında Samsun'da yapılan 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali Yüzme Müsabakaları'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Sporcuları elde ettikleri dereceler ile dikkat çekti. Dört sporcu A1 barajını aşmayı başardı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenör Ferhat Kaya'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Yapılan yarışmalarda A1 barajını aşan sporcular ve elde ettikleri dereceler ise şu şekilde:

Alperen Güzey

50 m serbest stilde A1 barajlarını geçerek birinci

400 m serbest stilde A3

100 m serbest stilde A3

200 m karışık stilde A2

Ecrin Sena Aksoy

5o metre kelebek stilde A1 barajlarını geçerek ikinci

200 m ferdi karışık stilde A2

50 m kurbağalama stilde A1

50 m serbest stilde A1

Alptuğ Selim Koç

200 m ferdi karışık stilde B2 barajlarını geçerek üçüncü

200 m kurbağalama stilde A1

100 m kurbağalama A1

50 m kurbağalama stilde A1

Yunus Efe Kuzucu

200 m karışık stilde A1 barajlarını geçerek üçüncü

50 m sırtüstü stilde A1

100 metre sırtüstü stilde A1

200 metre sırtüstü stilde A1 - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Spor A.Ş. Yüzme Takımı'ndan A1 Barajı Başarıları - Son Dakika

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