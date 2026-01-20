Spor A.Ş. okçulukta madalyaları topladı

Kayseri'de düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Müsabakası Kayseri İl Seçmesi yarışmalarında, Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü sporcuları önemli derecelere imza attı.

Geleneksel Türk Okçuluğu Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Müsabakası Kayseri İl Seçmesi yarışmaları büyük heyecana sahne oldu. Müsabakalar sonunda Kayseri Spor A.Ş. takımı 4 gümüş, 3 bronz madalya kazandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; antrenör Hürü Akpınar ve tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Spor A.Ş'nin müsabakalarda elde ettiği dereceler şöyle;

8-9 Yaş Minik Erkekler

Yusuf Ali Bağçivan (Gümüş)

10-11 Yaş Minik Kızlar

Meryem Güngör (Bronz)

12-13 Yaş Minik Kızlar

Vuslat Elif Ekbiç (Bronz)

12-13 Yaş Minik Erkekler

Orhan Barış Kaya (Bronz)

Umut Şahin (Dördüncü)

12-13 Yaş Minik Erkekler Takım (Gümüş)

Orhan Barış Kaya

Umut Şahin

Alperen Öztürk

14-15 Yaş Yıldız Erkekler (Gümüş)

Berat Polat

14-15 Yaş Yıldız Kızlar Takım (Gümüş)

Türkan Asya Bağçivan

Nisa Akarsu

Eslem İkra Gökçe - KAYSERİ