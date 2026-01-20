Spor A.Ş. okçulukta madalyaları topladı

Kayseri'de düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Müsabakası Kayseri İl Seçmesi yarışmalarında, Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü sporcuları önemli derecelere imza attı.
Geleneksel Türk Okçuluğu Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Müsabakası Kayseri İl Seçmesi yarışmaları büyük heyecana sahne oldu. Müsabakalar sonunda Kayseri Spor A.Ş. takımı 4 gümüş, 3 bronz madalya kazandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; antrenör Hürü Akpınar ve tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Spor A.Ş'nin müsabakalarda elde ettiği dereceler şöyle;
8-9 Yaş Minik Erkekler
Yusuf Ali Bağçivan (Gümüş)
10-11 Yaş Minik Kızlar
Meryem Güngör (Bronz)
12-13 Yaş Minik Kızlar
Vuslat Elif Ekbiç (Bronz)
12-13 Yaş Minik Erkekler
Orhan Barış Kaya (Bronz)
Umut Şahin (Dördüncü)
12-13 Yaş Minik Erkekler Takım (Gümüş)
Orhan Barış Kaya
Umut Şahin
Alperen Öztürk
14-15 Yaş Yıldız Erkekler (Gümüş)
Berat Polat
14-15 Yaş Yıldız Kızlar Takım (Gümüş)
Türkan Asya Bağçivan
Nisa Akarsu
Eslem İkra Gökçe - KAYSERİ
